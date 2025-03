Szalony ruch "Barcy". Snajper z Madrytu ma zastąpić Lewandowskiego. Plan gotowy

Julian Alvarez to snajper w kwiecie wieku, w styczniu skończył 25 lat . Szacowana wartość rynkowa nie może dziwić - 80 mln euro. Od dłuższego czasu Barcelony nie stać na taki transfer gotówkowy.

Stąd nieco inny plan na pozyskanie argentyńskiego snajpera. Jak informuje serwis "Fichajes.net", prezes Joan Laporta jest skłonny oddać do Atletico Madryt dwóch kluczowych graczy - Gaviego i Ferrana Torresa . Taki manewr miałby umożliwić zawarcie porozumienia z madryckim klubem.

Laporta chce u siebie mistrza świata. Transfer gotówkowy nie wchodzi w grę

Po przeprowadzce do Hiszpanii Argentyńczyk imponuje strzelecką formą. Zaczęto spekulować, że już po roku może wrócić do Premier League. Jego angażem zainteresowani mają być szefowie Liverpoolu. Zawodnikowi zdecydowanie bardziej przypadł jednak do gustu klimat Półwyspu Iberyjskiego.