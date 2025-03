Wojciech Szczęsny nie musi się już zastanawiać, czy w kolejnym meczu ligowym znajdzie się w wyjściowym składzie FC Barcelona , jak to było przez pierwsze trzy miesiące w zespole ze wschodu Hiszpanii . Polak od połowy stycznia jest niekwestionowanym numerem jeden zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Agent Szczęsnego uchylił rąbka tajemnicy. Nie zostawił złudzeń

W związku z tym pojawia się coraz więcej pytań odnośnie przyszłości byłego reprezentanta Polski w zespole "Blaugrany". Kontrakt Szczęsnego z wicemistrzami Hiszpanii obowiązuje bowiem tylko do końca obecnego sezonu. W tej kwestii wypowiedział się już bramkarz.

Teraz przyszła kolej na agenta Wojtka. - Wojciech jest zachwycony Barceloną, a Barca jest bardzo zadowolona z niego, więc łatwo dojdziemy do porozumienia. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, szybko osiągniemy porozumienie i nie będziemy stawiać przeszkód na drodze do przedłużenia przez niego kontraktu. Jesteśmy w najważniejszym momencie sezonu i może to nie jest czas, żeby o tym rozmawiać, ale nalegam, że kiedy już zaczniemy nad tym pracować, nie będzie żadnych problemów - powiedział Joshua Barnett dla Jijantes.