Hiszpanie zgodni ws. Ter Stegena, głośno o zmianie w bramce Barcelony. Ani słowa o Szczęsnym

Ter Stegen kontuzjowany. FC Barcelona musiała szybko reagować

Początkowo Hansi Flick zarzekał się, że klub pokłada wiarę w wychowanku i to on pod nieobecność reprezentanta Niemiec będzie grał w podstawowym składzie. Za kulisami trwało jednak nerwowe poszukiwanie nowego golkipera, który zgodziłby się podpisać krótkoterminową umowę, a do tego byłby zawodnikiem bez klubu, lub jak w przypadku Wojciecha Szczęsnego, już na emeryturze. Okienko transferowe w tamtym momencie było już w Hiszpanii zamknięte i byłą to jedyna furtka.