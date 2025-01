Dudek wprost o sytuacji Szczęsnego. Czerwona kartka skomplikuje sprawy

Na ten moment trudno stwierdzić, kiedy Szczęsny dostanie kolejną szansę. W rozmowie z "Super Expressem" Jerzy Dudek ocenia, że czerwona kartka pogrąży golkipera na kilka tygodni i żałuje, że doszło do takiej sytuacji. " Wielka szkoda, że to się wydarzyło. Trener Hansi Flick mógłby mieć duży dylemat. Myślałem - patrząc na pierwsze fragmenty finału z Realem - że to może być dla Wojtka przełom i niemiecki szkoleniowiec mu zaufa na dłużej. Czerwona kartka pogrąży go na kilka tygodni " - uważa były zawodnik m.in. Realu Madryt.

Podsumowując: trzeba uznać występ Wojtka za pozytywny, ale małą rysą jest czerwona kartka. To było niepotrzebne wyjście i faul na Mbappe. Jednak sezon jest bardzo długi. Wojtek swoje odcierpi i będzie musiał być gotowy do gry. Życie pokazuje, że sytuacje będą stwarzane i trzeba je umiejętnie wykorzystywać. Jak do tej pory Wojtek je wykorzystywał

Dudek zwrócił również uwagę na to, co Szczęsny musi poprawić w swojej grze. "Do korekty jest element z wyjściem. To musi przeanalizować. W półfinale z Bilbao miał podobne wyjścia, na początku finału również, a kolejne zakończyło się czerwoną kartką" - zauważył były bramkarz. "Nie do każdej piłki trzeba wychodzić. Każdy bramkarz ma swoją specyfikę. Obrońcy Barcelony grają bardzo wysoko, ale niekoniecznie bramkarz musi wychodzić do każdej piłki. Wojtek chce się pokazać przy każdej sytuacji. Teraz to skończyło się dla niego czerwoną kartką. W przyszłości ten element jest do skorygowania i polepszenia" - podsumował Dudek.