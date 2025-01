Zamieszanie wokół Szczęsnego. Sensacyjna zmiana, tego nikt nie przewidział

FC Barcelona na początku 2025 roku ma bardzo napięty terminarz i już w najbliższą sobotę 18 stycznia zagrają kolejne spotkanie. Tym razem Duma Katalonii wróci do rozgrywek ligowych i będzie starała się odrabiać straty do zespołów z Madrytu. Przed starciem z Getafe żywe pozostaje pytanie, czy w bramce Barcelony stanie Inaki Pena, czy Wojciech Szczęsny? Hiszpańscy dziennikarze nie mają złudzeń, że doszło w ostatnim czasie do sensacyjnej zmiany sytuacji i Hansi Flick może mieć spore wątpliwości.