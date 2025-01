Zwrot akcji w Barcelonie, to ma być zastępca Lewandowskiego. Flick zdecydowany

Robert Lewandowski zaliczył świetny początek sezonu. W dużej mierze dzięki niemu wciąż pozostaje jednym z najskuteczniejszych snajperów w Europie. Nie ulega jednak wątpliwości, że kapitan reprezentacji Polski zbliża się do końca kariery, a do tego w FC Barcelona brakuje mu naturalnego zastępcy. Hansi Flick znalazł na rynku rozwiązanie tej kwestii i naciska na swojego pracodawcę, by popracował nad tym transferem już teraz. "Blaugrana" nie ma wiele czasu.