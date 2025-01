Lewandowski i spółka tylko na to czekali. Dwa "wzmocnienia" Barcelony, klamka zapada

Czas radości w Barcelonie. Christensen wraca, Araujo... zostaje?

Pierwsza wiadomość jest już absolutnie pewna - bo przekazana bezpośrednio przez "Barcę". Andreas Christensen , a więc zawodnik, który przez długi okres zmagał się z urazem ścięgna Achillesa, nareszcie może wrócić do regularnego grania.

Duńczyk po raz ostatni pojawił się na murawie w połowie sierpnia i od tego czasu prowadził żmudną walkę o powrót do pełni sił. Nie jest to jednak jedyny przełom w kontekście defensywny wicemistrzów Hiszpanii.

Jak bowiem podaje Fabrizio Romano Ronald Araujo jest już o włos od przedłużenia swojej umowy z Barceloną - i jest to wieść tym bardziej znacząca, że Urugwajczyk miał być w zasadzie już o krok od przenosin do turyńskiego Juventusu. Tym samym może on stanowić o sile dotychczasowego klubu jeszcze przez wiele sezonów.