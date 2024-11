Lider Ekstraklasy zatrzymany w Gliwicach. Brutalna diagnoza trenera

Zawsze wychodzimy na boisko, żeby wygrać. Dzisiaj to się niestety nie udało. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że był to jeden ze słabszych naszych występów w tym sezonie. W pierwszej połowie zabrakło nam jakości. Piast dobrze się bronił, nie dawał nam w ogóle przestrzeni do rozgrywania. A my byliśmy z piłką przy nodze, ale graliśmy zdecydowanie zbyt wolno. W drugiej połowie zwłaszcza ostatnie 20 minut było już dużo lepsze. Ale nie mieliśmy tyle jakości, żeby wygrać spotkanie. Mówi się czasem, że skoro nie można wygrać to lepiej mieć jeden punkt niż przegrać. Trzeba jednak przyznać, że tutaj to rozstrzygnięcie nie jest dla nas absolutnie zadowalające

~ powiedział Duńczyk na konferencji prasowej