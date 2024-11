Seria oskarżeń po decyzji ws. Świątek. Kibice oburzeni. Ujawnili fakty ws. Polki

Iga Świątek i sprawa zawieszenia za wykrycie w jej organizmie obecności trimetazydyny - to od wczoraj temat numer jeden w polskich mediach sportowych. Zamieszanie powstałe wokół wiceliderki rankingu WTA wywołało ogromne poruszenie i lawinę komentarzy. Część z nich sprowadzała się do oburzenia i zarzutów wymierzonych w stronę Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA), która to zajęła się dochodzeniem dotyczącym Polki. Na głosy krytyki odpowiedziała teraz szefowa organizacji - Karen Moorhouse.