FC Barcelona latem sprowadziła do klubu Hansiego Flicka, a więc trenera, który miał kompletnie odmienić grę "Blaugrany" i odblokować Roberta Lewandowskiego . Ta dwójka zna się bowiem z czasów wspólnej pracy w Bayernie Monachium . Wówczas zachwycali całą Europę, a Lewandowski był prawdopodobnie najlepszym nie tyle napastnikiem, ile zwyczajnie piłkarzem, na świecie. Nie bez przyczyny tak szerokim echem odbiło się odwołanie plebiscytu Złotej Piłki 2020.

Wówczas bowiem wszyscy zgodnie wskazywali na Lewandowskiego i prawdopodobnie Polak by wygrał, choć niezbadane są decyzje jury stworzonego przez France Football. Po przyjściu Flicka do "Blaugrany" znów oglądamy naszego napastnika w "olimpijskiej formie". Snajper zespołu z Katalonii prezentuje się znakomicie i po czterech miesiącach sezonu znów wrócił do poziomu, który prezentował w swoich najlepszych latach w Bayernie Monachium.