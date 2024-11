Skrytykował Świątek, już wypadł z jej teamu. Błyskawiczna reakcja

Później było już niestety tylko gorzej i zdecydowanie bardziej boleśnie. Po kilkunastu dniach odpoczynku Świątek wróciła na kort podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie dotarła do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki . Następnie przyszła porażka w ćwierćfinale US Open z Jessicą Pegulą. Po tej przegranej wydawało się, że Polka znów dostanie kilka dni wolnego i wróci do rywalizacji tak jak po igrzyskach.

Zmiana w teamie Świątek. Mniej niż 24 godziny

Nic takiego się jednak nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, dostawaliśmy kolejne komunikaty o wycofaniach Świątek z poszczególnych turniejów. Ostatecznie to wszystko doprowadziło do utraty fotela liderki światowego rankingu. Jak się okazało później, przyczyną takiego stanu rzeczy był... pozytywny wynik testu dopingowego przeprowadzonego u Polki. Świątek została tymczasowo zawieszona na okres miesiąca. Kara była tak niska, ze względu na znikomą winę naszej gwiazdy.

Co ciekawe, Świątek i Kyrgios byli w jednym zespole na zbliżającym się wielkimi krokami turnieju towarzyskim World Tennis League. Czas przeszły został użyty w tym przypadku nie bez znaczenia. Niespełna 24 godziny po informacji o wpadce Polki doszło do zmiany w teamach zaplanowanych przez organizatorów. Wracający do tenisa Kyrgios z teamu Eagles przeniósł się do Kites. W jego miejsce obok Świątek, Huberta Hurkacza i Pauli Badosy zameldował się Stefanos Tsitsipas.