Wydarzenie roku w Diamentowej Lidze miało miejsce w Polsce

Co start to rekord - tak można określić występy Jakoba Ingebrigtsena na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej. W 2023 roku Norweg pobił rekord Europy w biegu na 1500 metrów, w tym zawziął się na rekord świata w biegu na 3000 metrów. Wynik 7.20,67 Daniela Komena z 1996 roku był jednym z najstarszych rekordów, przez wielu uznawanym za rezultat nie do pobicia. Tymczasem na Stadionie Śląskim Ingebrigtsen pobił go aż o ponad trzy sekundy uzyskując wynik 7.17,55. W tym roku na mityngach Diamentowej Ligi padło sześć rekordów świata, ale to wynik Norwega wskoczył do tabel z największym impetem.

