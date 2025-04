Tragiczne wieści. Nie żyje ojciec Usaina Bolta

Bardzo smutna informacja obiegła dziś światowe media. W wieku 68 lat zmarł bowiem Wellesley Bolt , ojciec popularnego lekkoatlety Usaina Bolta . Przez wiele lat zmagał się on z bliżej niesprecyzowaną chorobą, z którą ostatecznie nie udało mu się zwyciężyć. To wielki cios dla ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego, który przez całe życie utrzymywał bardzo dobre relacje ze swoim ojcem. Niejednokrotnie Wellesley był bowiem widziany przy bieżni, gdzie wraz ze swoją żoną Jennifer Bolt dopingowali nieosiągalne dla nikogo wyczyny lekkoatlety.

Wiele mówi się o tym, że to właśnie ojciec był motorem napędowym Usaina Bolta. Gdyby nie on, nie wiadomo, czy jamajski lekkoatleta w ogóle zainteresowałby się tą dyscypliną sportu. To ojciec namawiał Bolta do ciągłych treningów, które w przyszłości zaowocować miały pobiciem aż dwóch rekordów świata. Na koncie Usaina Bolta ciągle spoczywa bowiem zarówno rekord świata w biegu na 100 metrów (9,58 s.), jak i rekord świata w biegu na 200 metrów (19,19 s.).