Zawodniczki gościły u Nitrasa. Wychodzą kulisy, medalistka olimpijska ujawnia

Spore zamieszanie w kraju nad Wisłą wywołała decyzja Andrzeja Dudy . Głowa państwa miała kilka wątpliwości co do nowelizacji ustawy o sporcie, więc skierowała ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jedno z jej założeń zapewniało choćby wsparcie dla sportsmenek w ciąży, dlatego też ruch prezydenta wywołał wśród zawodniczek spore niezadowolenie. W lutym z inicjatywą wyszedł jednak Sławomir Nitras. Minister zaprosił na spotkanie polskie gwiazdy.

Sławomir Nitras wsparł sportsmenki. Pieniądze już na kontach, Malwina Kopron potwierdza

"Pytał, jak wygląda w ogóle nasza sytuacja finansowa, życiowa, czego nam brakuje. Rozmowa zakończyła się zapowiedzią wsparcia" - przekazała. "Uwierzyła pani?" - od razu zapytał prowadzący rozmowę Mateusz Puka. " Nie miałam czasu się zastanowić, bo chwilę później miałam na mailu do wypełnienia wniosek o stypendium . No i akurat wczoraj wysłałam już wypełnione oświadczenie i mogę ogłosić, że zostało nam przyznane stypendium na rok" - odparła sporstmenka, potwierdzając, iż minister nie rzucał słów na wiatr.

Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Problem raz na zawsze ma zniknąć po wejściu w życie nowelizacji ustawy o sporcie, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Sportowcy nie tak dawno w otwartym liście apelowali do Andrzeja Dudy o zmianę decyzji. "Chcemy, by wniosek został wycofany i złożony w trybie kontroli następczej, wówczas ustawa wejdzie w życie, a wątpliwe przepisy będę skontrolowane" - wyjaśniła Agnieszka Kobus-Zawojska, także na łamach "WP SportoweFakty".