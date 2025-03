Jak z bajki, 48.94 s rywalki Bukowieckiej na 400 m. Tuż przed starciem mistrzyń

Gdy kończyły się halowe mistrzostwa świata w Nankinie, Natalia Bukowiecka przygotowywała się w Karpaczu już do sezonu letniego. Ona zacznie go zapewne za miesiąc, a najgroźniejsze rywalki Polki już sposobią się do rywalizacji. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża Salwa Eid Naser wygrała rywalizację na Dominikanie w imponującym czasie 48.94 s, Polka tylko raz w karierze pobiegła szybciej. A już za tydzień dojdzie do starcia sprinterki z Bahrajnu z Marileidy Paulino w Grand Slam Track w Kingston. I to dwukrotnie.