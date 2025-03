Medalista olimpijski dokonał coming outu. "Nie udawajcie zaskoczonych"

Yared Nuguse to jeden z czołowych amerykańskich biegaczy średniodystansowych. 25-latek zachwycił podczas ubiegłorocznych halowych mistrzostw świata w Glasgow, podczas których sięgnął po srebrny medal w biegu na 3000 metrów. Wówczas lepszy od niego był jedynie Brytyjczyk Josh Kerr, który dystans ten pokonał z czasem 7:42.98. Reprezentant Stanów Zjednoczonych jeszcze lepiej zaprezentował się podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu podczas biegu na 1500 metrów. W finale był jednym z trzech biegaczy, którzy niespodziewanie pokonali Jakoba Ingebrigtsena i pozbawili go medalu. Do mety Amerykanin dobiegł z trzecim najlepszym czasem i wrócił do ojczyzny jako brązowy medalista olimpijski.

