Dwa rekordy świata to nie wszystko. Ależ wieści dla Polaków, wielkie imprezy w tyle

Polscy sympatycy lekkoatletyki już powoli przyzwyczajają się do tego, że do kraju nad Wisłą przynajmniej raz w roku zjeżdżają się gwiazdy tejże dyscypliny sportu. Od kilku dobrych lat do cyklu Diamentowej Ligi należy memoriał Kamili Skolimowskiej. Do szczęścia organizatorom brakowało chyba tylko spektakularnych wyników. Te w końcu nadeszły w 2024. Na Stadionie Śląskim padły aż dwa rekordy świata. Najpierw ponad 40-tysięczną publiczność zachwycił Jakob Ingebrigtsen, a następnie do prawdziwej euforii doprowadził ją Armand Duplantis. Szwed przeskoczył poprzeczkę wiszącą na wysokości 6,26 m i po raz dziesiąty w karierze zapozował do wyświetlacza z napisem "WR".

