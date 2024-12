Armand Duplantis i Jakob Ingebrigtsen wracają na Diamentową Ligę w Polsce

Są legendami lekkoatletyki, mistrzami olimpijskimi i rekordzistami świata. A jednocześnie są głodni kolejnych sukcesów. Dwaj skandynawscy królowie stadionów - Armand Duplantis i Jakob Ingebrigtsen - w 2025 roku powrócą na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Gdy w Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim startowali po raz ostatni, ich dokonania przyczyniły się do napisania historii sportu. Według rankingu World Athletics impreza była nie tylko najlepszym mityngiem 2024 roku na świecie, ale również najbardziej wartościowym jednodniowym mityngiem lekkoatletycznym w dziejach! Szwed i Norweg przed 42-tysięczną widownią ustanowili rekordy świata w swoich konkurencjach. Reklama

Dwóch rekordzistów świata wraca na Stadion Śląski. Znowu zapowiada się wielkie święto

Lot Duplantisa na 6,26 metra ponad tyczkarskim rozbiegiem stał się klamrą fantastycznego sezonu 25-latka. I ostatnim jego tak wysokim skokiem sezonu 2024.

Tamto lato było dla mnie fantastyczne, osiągnąłem w nim wszystko, co sobie wymarzyłem. Jednak to nie jest koniec. Ja wciąż potrafię i chcę wyznaczać sobie nowe cele. Możliwość ich realizacji w takich miejscach jak Stadion Śląski jest przywilejem. I czymś po prostu wspaniałym ~ mówi prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny obecnie lekkoatleta świata.

Ingebrigtsen, który pobiegnie na Śląsku trzeci raz z rzędu, trzeci raz spróbuje zaatakować rekord. Latem 2023 roku był to rekord Europy w biegu na 1500 metrów, co udało się z nawiązką. Ostatnio natomiast Norweg zawziął się na historyczny rezultat na 3000 m, który przez wielu był uznawany za taki "nie do ruszenia". Przetrwał 28 lat. Jakob dosłownie go zmiażdżył, uzyskując na finiszu 7.17,55.

- To właśnie jest najpiękniejsze: móc zrobić coś, co wydawało się nie do dotknięcia. Sądzę, że dzięki temu biegowi Ingebrigtsen stał się nieśmiertelny. Ale również, że w jego odczuciu jest jeszcze kilka celów na liście do odhaczenia. Sam zapowiedział w końcu, że pokonał dopiero trzy z dziesięciu kroków, jakie sobie wyznaczył - puszcza oko Marcin Lewandowski, były medalista MŚ, a od poprzedniej Diamentowej Ligi na Śląsku człowiek, który dosłownie uratował rekord Jakoba. Reklama

To Polak w ostatniej chwili dostarczył Norwegowi zapasowe buty biegowe, po tym jak poprzednie rozerwały się 24-latkowi na treningu przed występem.

"Jakob, a jaki rekord chcesz zaatakować tu w 2025 roku?" - dokładnie takie pytanie padło w sierpniu ze strony dziennikarzy.

- Nie mogę doczekać się, aż znów stanę w Polsce na starcie biegu na 1500 m - zapowiedział teraz Norweg. To potwierdza jego prośbę, którą wypowiedział w prywatnej rozmowie z organizatorami, gdy ostatnio opuszczał Śląsk. - To konkurencja, która jest w programie mistrzostw świata. Występ na Memoriale Skolimowskiej to jeden z najważniejszych punktów moich przygotowań do imprezy w Tokio - dodaje Jakob.

Co oczywiste, podobny cel główny na 2025 rok - złoto MŚ, które zaplanowano na wrzesień - ma Duplantis. Tyle tylko, że w skoku o tyczce.

- Ostatni sezon pokazał, że miesiąc przed docelową imprezą to już czas wielkiej formy. A skoro tak, to w przypadku obu tych panów wszystko jest możliwe - uważa Piotr Małachowski, dyrektor sportowy mityngu. Reklama

Skok o tyczce i bieg na 1500 m mężczyzn to tylko niektóre z atrakcji Diamentowej Ligi w Polsce. W sierpniu nie zabraknie sprintu na 100 metrów kobiet z Ewą Swobodą, czy biegu na 400 metrów z Natalią Bukowiecką.

Na długiej liście konkurencji znajdują się także bieg na 200 m, 1500 m, 100 m ppł, 400 m ppł, skok w dal i rzut młotem kobiet oraz bieg na 100 m, 400 m ppł, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem i rzut młotem mężczyzn.

Bilety są już do nabycia

Bilety na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 2025 są już do kupienia na platformie eBilet.pl i tylko do końca roku obowiązują za nie obniżone ceny w świątecznej promocji. A przed świętami nabywcy pakietu rodzinnego 3+1 mogą wziąć udział w specjalnym konkursie. I zamienić zwykłe bilety w specjalny pakiet VIP.

Zwycięzcom konkursu oferujemy wstęp do najlepszych miejsc, ekskluzywną wycieczkę po kulisach Stadionu Śląskiego, a także spotkanie z gwiazdami z całego świata, poczęstunek i specjalną lożę na czas mityngu. Tego na lekkoatletyce w Polsce dotąd nie było ~ zapowiada Marek Plawgo, szef ds. komunikacji imprezy.

Aby wziąć udział w zabawie, należy kupić pakiet rodzinny 3+1 dla czterech osób i odpowiedzieć na Facebooku na pytanie pod postem konkursowym, które brzmi: "Dlaczego warto przyjechać na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej w 2025?" Ostatnim krokiem jest wysłanie e-maila na adres konkurs@memorialkamili.pl z potwierdzeniem zakupu pakietu i załączonym komentarzem. W konkursie mogą także wziąć udział osoby, które już wcześniej zakupiły pakiet rodzinny. Zabawa wystartuje 6 grudnia i potrwa do Sylwestra. Ogłoszenie wyników 6 stycznia. Reklama

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, a więcej aktualności dotyczących Diamentowej Ligi 2025 na Stadionie Śląskim można znaleźć na stronie internetowej MemorialKamili.pl, a także w mediach społecznościowych: na Facebooku, X, Instagramie i YouTube.



Armand Duplantis po swoim rekordowym skoku / Bartłomiej Bodzek / East News

Jakob Ingebrigtsen / Artur Widak/NurPhoto via AFP / AFP

Armand Duplantis / MICHAL CIZEK / AFP

Jacob Ingebrigtsen / FRANCOIS LO PRESTI / AFP