Bukowieccy spakowali walizki i wyjechali z Polski. Wcale nie bez powodu

Grudzień to dla wielu Polaków czas związany stricte z przygotowaniami do świąt, jednak dla polskich lekkoatletów jest to czas rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu. Na początku grudnia Natalia i Konrad Bukowieccy udali się na zagraniczne zgrupowanie. Tym razem jednak postanowili skorzystać z innego środka transportu, niż zazwyczaj. Spakowali więc walizki, zabrali swojego psa i wyruszyli w podróż swoim autem. Fotkami z trasy sprinterka pochwaliła się w sieci.