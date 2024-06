Kapitan reprezentacji Polski nie gryzła się w język. Agresja w strefie zmian

Polski mistrz olimpijski wściekły. Nasza kapitan nie gryzła się w język

To nie był dobry znak. Wieściło to kłopoty.

Drugi tor jest ciężki do biegania w sprincie. Ze zdrowiem było wszystko w porządku, ale trudno było więcej wycisnąć z tego biegu. Dla mnie to jest kuriozalna sytuacja, że dostaliśmy najgorszy tor, choć mieliśmy piąty lub szósty czas. Rozstawianie torów jest dla mnie niesprawiedliwe

- Było trudno. Byłam skupiona na swoim zadaniu i nie kalkulowałam. Nie widziałam odległości, jakie mnie dzieliły od reszty, tylko starałam się gnać do przodu. Brakuje mi jeszcze na końcówce i nie wiem, jak to teraz wyglądało. Zawiedliśmy jednak jako drużyna. Samych siebie. Tak po prostu. Liczyliśmy na więcej. To są mistrzostwa Europy i mieliśmy się tu bawić bieganiem, bo zazwyczaj finały trzeba wyszarpać w eliminacjach, a tymczasem w Rzymie byliśmy - śmialiśmy się zresztą z tego - z dużym Q. Trzeba było wykonać dobrze swoją pracę, ale jak się z tyłu zmienia to... Młodzi dostali najbardziej po garach, jeśli chodzi o zmienianie w tyle. Maksiu i Ola dostali niezłą szkołę życia w tym kotle, bo był tam niezły młyn - mówiła Popowicz-Drapała.