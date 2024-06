Doprowadzili Polkę do łez. Znamy szczegóły akcji w Rzymie

Filip Moterski po raz kolejny w ciągu ostatnich lat pokazał, że potrafi grać w protesty. Bez litości wykorzystał słabość systemu w czasie lekkoatletycznych mistrzostw Europy , w których - jak to we Włoszech - jest sporo niedociągnięć. Dzięki niemu Klaudia Wojtunik otrzymała szansę walki o półfinał lekkoatletycznych mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.

Polka, którą początkowo zdyskwalifikowano za falstart, wystąpi w wieczornej sesji na Stadio Olimpico. O godz. 20.50 weźmie udział w samotnym biegu. By awansować do półfinału, musi uzyskać czas lepszy niż 13,23 sek. W tym sezonie pobiegła już 12,96 sek.

- Patrząc na zapisy z różnych kamer, a nie tylko dwóch, jakie były w powtórkach telewizyjnych, to arbiter na siłę mógł się doszukać winy Klaudii . Nie bez kozery usty protest, jaki złożyła, został odrzucony. W tym momencie już wiedziałem, że to jest pole do działania. Złożyłem protest - mówił polski sędzia.

To jest pierwszy dzień i mój protest był pierwszym złożonym w czasie mistrzostw Europy. Nie do końca były zatem jeszcze dopracowane procedury wewnętrzne. I dlatego ponad godzinę czekałem na spotkanie z arbitrem wideo i arbitrem startu. Od razu też dostałem możliwość sprawdzenia wykresów ze startu

- Od razu wskazałem miejsca, w których wykres przeczy temu, żeby Klaudia została zdyskwalifikowana. Arbiter podtrzymał swoją decyzję, do czego miał prawo. Protest został odrzucony. Od razu jednak zapowiedziałem, że będę składał apelację, bo według mnie nie było falstartu. Ruch, który był widoczny na powtórkach i jego odwzorowanie na wykresie w żaden sposób nie pokazywały, że należy go ocenić jako falstart. Była bardzo konkretna rozmowa, opierająca się o przepisy, definicję startu i falstartu, zachowania niewłaściwego przez zawodników w blokach startowych. To była dyskusja do bólu merytoryczna - tłumaczył Moterski.