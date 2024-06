Kuriozalne zmagania kulomiotów. Jednemu z polskich mistrzów dopisało szczęście

Ledwie kilka godzin temu stadion w Rzymie zobaczył kapitalne eliminacje w skoku w dal, aż dziesięciu zawodników uzyskało co najmniej ośmiometrową odległość. Wieczorem do boju ruszyli kulomioci, z genialnym Włochem Leonardo Fabbrim. I tu poziom był zaskakująco niski, do awansu wystarczyło zaledwie 19.71 m. A i tak to za dużo choćby dla Konrada Bukowieckiego czy Szymona Mazura, ich w finale nie zobaczymy. Będzie za to Michał Haratyk, choć nawet nie dorzucił do 20. metra...