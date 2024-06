Kapitalny finał sztafet, to miał być polski medal. Nowy potentat w Europie

Gdy rywalizacja sztafet mieszanych debiutowała na igrzyskach olimpijskich, w Tokio po złoto sięgnęła reprezentacja Polski. Pewnie i sensacyjnie, ale w kapitalnym stylu. W Rzymie ta widowiskowa konkurencja debiutowała w programie mistrzostw Europy, ale nasza drużyna nie była wymieniana do roli faworyta. Mało, nawet do roli kandydata do podium, bo brakowało przecież Natalii Kaczmarek, Justyny Święty-Ersetic i Kajetana Duszyńskiego. Biało-Czerwoni pobiegli kiepsko, zajęli siódme miejsce. Złoto dla Irlandii.