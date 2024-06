Z pierwszego biegu eliminacyjnego na 3000 metrów z przeszkodami awans do niedzielnego finału (9 czerwca, godz. 22.04) wywalczyła Kinga Królik. Dla byłem młodzieżowej wicemistrzyni Europy, to jest pierwszy finał mistrzowskiej imprezy w seniorskiej karierze.



Z drugiego do finału awansowała Alicja Konieczek, która przed dwoma laty w Monachium dość niespodziewanie zajęła czwarte miejsce. Niewiele zabrakło do tego, by znaleźć się w finale, jej siostrze Anecie. Reklama

Życiowy sukces Kingi Królik, błysk Alicji Konieczek

Królik pobiegła bardzo mądrze taktycznie. Do finału awansowało bowiem osiem najlepszych zawodniczek z każdego biegu. 24-latka pilnowała tego mocno. Ostatecznie dobiegła na czwartej pozycji. Finalnie uzyskała siódmy czas eliminacji - 9.31,84 sek.

Bardzo się cieszę z tego pierwszego finału w seniorskiej karierze. Miałam na niego chrapkę przed startem. Przez cały bieg starałam się być spokojna i kontrolowałam to, co się dzieje na bieżni. Były momenty szarpane, ale starałam się nie wdawać w niepotrzebne akcje. Kiedy zostawałam trochę z tyłu, to też nie panikowałam. Jestem zadowolona ~ powiedziała Królik, którą trenuje Jacek Kostrzeba.

Nasza lekkoatletka przyznała, że powoli zaczyna u niej procentować doświadczenie, jakiego nabrała przez lata startów w gronie seniorów. To w tym roku ustanowiła nowy rekord życiowy 9.31,41 sek., a teraz znalazła się w finale mistrzostw Europy. To pokazuje, że Królik notuje życiowy sezon.

- Ubiegły sezon miałam słaby. Nie ma się, co oszukiwać. Przed tym sezonem wykonałam niezłą pracę, bo zdrowie mi na to pozwoliło. Coraz lepiej znam swój organizm i to na pewno wpływa na to, jak teraz biegam - przyznała.

W drugim biegu eliminacyjnym błysnęła Alicja Konieczek. Uzyskała ona drugi czas - 9.29,76 sek. Szybsza była tylko Francuzka Alice Finot, która triumfowała w serii Polki z czasem 9.29,28 sek. Reklama

- Teraz trzeba się dobrze zregenerować przed finałem. Na pewno zjem dobrą pizzę. Na pewno będzie trudno o medale, ale wszystko się może zdarzyć. Są trzy mocne dziewczyny. Zobaczymy. To są przeszkody. Ten eliminacyjny bieg był dziwny. Taki rwany. Trudno się w takim biegnie. To kosztowało nas wszystkich wiele sił, a do tego ten upał - mówiła Alicja Konieczek.

Koszmarne warunki. Dramatyczne sceny w biegu Polek

Eliminacje biegu na 3000 m z przesz. odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Wilgotność nie była zbyt duża, ale temperatura powietrza wynosiła aż 30 stopni Celsjusza.

- Na początku ten upał nie miał większego wpływu, ale na dystansie czuć go było i to bardzo. Mam nadzieję, że w finale będzie dużo chłodniej - mówiła Królik.

Upał sprawił, że kłopoty i to duże miała Francuzka Flavie Renouard, która biegła w czołówce w sesji, w której startowały siostry Konieczek. Na rowie z wodą zawodniczka jednak potknęła się i wpadła do wody. Wyglądało to tak, jakby zachłysnęła się nią. Do mety dobiegła. A za metą od razu zajęli się nią lekarze.



- Sama raz w życiu wpadłam do rowu z wodą. To nie są przyjemne rzeczy. One długo zostają w głowie. To najtrudniejsza przeszkoda na dystansie, a kiedy na niej się potknie, to trauma zostaje na długo - przyznała Królik. Reklama

Biegłam za Francuzką. Nie miała w ogóle siły przeskoczyć tego rowu z wodą. Wpadła do niego bokiem ~ opowiadała Aneta Konieczek.

Renouard za metą znowu upadła na bieżnię. Miała zawroty głowy. Od razu zajęły się nią służby medyczne. Z francuskiego zespołu płyną informacje o tym, że zawodniczka nabawiła się udaru cieplnego. To zatem pierwsza ofiara upałów w Rzymie.

W finale wystąpią zatem dwie Polki, ale nie ma mowy o wspólnej taktyce. Obie nasze zawodniczki otwarcie mówiły, że choć są jedną drużyną, to jednak każda będzie biegła dla siebie.



Z Rzymu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

