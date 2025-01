To rozwścieczyło Igę Świątek, Polka niezwykle ostra. Poszło o Abramowicz

Iga Świątek wreszcie komentuje zamieszanie w mediach. "Nie zasłużyłam na to"

Te wszystkie czynniki sprawiły, że Iga Świątek musiała mierzyć się z niespotykaną dotychczas dawką hejtu. Ten nie ominął także Darii Abramowicz. Psycholog pracująca od lat w sztabie tenisistki była oskarżana o odegranie znacznej roli w zwolnieniu Wiktorowskiego. Obie panie przez długi czas trzymały język za zębami. W ostatnim odcinku serialu Canal+ "Cztery pory Igi" w zdecydowany sposób postanowiły skomentować tę sytuację. "Prawda jest taka, że ktokolwiek, kto pracuje w moim zespole, jest wybierany bardzo pieczołowicie. To nie jest tak, że ja podejmuję pochopne decyzje. Daria musiała też udowodnić swoim profesjonalizmem i swoją wiedzą, że zasługuje na miejsce w tym zespole. Jak o kimkolwiek innym byłyby takie rozmowy i takie nagłówki, to myślę, że ich mocno by też to uderzyło i chciałabym ochronić w pewnym sensie mój zespół przed tym. (...) Ja zawsze chciałam być niezależna i samodzielna, bo to mi daje siłę w życiu, więc w ogóle takie insynuacje, że to nie ja podejmuję decyzje, które się dzieją w moim teamie, po prostu mnie trochę obrażają i myślę, że nie zasłużyłam sobie na to" - powiedziała ostro raszynianka.