6:4, a później zwrot akcji. Australian Open ledwo rozpoczęty, a Danielle Collins już za burtą

Bezceremonialne ataki na Igę Świątek w trakcie i po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, a do tego także niesympatyczne i pełne buty zachowanie przy innych okazjach mocno pogorszyły pijar Danielle Collins. Amerykanka w Polsce stała się wręcz persona non grata, jednak antypatia do niej szerzy się również wśród kibiców innych nacji. Oceniając po jej postawie trudno się jednak temu dziwić.