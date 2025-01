Qinwen Zheng nie wytrzymała, awantura na korcie. Hamulce puściły w Melbourne

Australian Open. Niespodziewane problemy Qinwen Zheng. Siegemund przeszkodą nie do przejścia

Zheng popisywała się kapitalnymi serwisami, jednak to nie wystarczyło, żeby zapewnić sobie przewagę nad Siegemund. Niemka grała bardzo solidnie - starała się ograniczyć możliwie jak najbardziej liczbę błędów, choć tych i tak nie brakowało. Ale z obu stron. W dziewiątym gemie przełamała mistrzynię olimpijską, ale po chwili sama oddała swój serwis i było 5:5. Losy pierwszego seta rozstrzygnął tie-break, rozegrany dużo lepiej przez doświadczoną Niemkę.

Presja po porażce w pierwszym secie urosła do sporych rozmiarów dla Qinwen Zheng. Widać to było po jej zagraniach, w które wkradła się nerwowość. Zaczęła drugiego seta od stanu 0:2, a po kolejnym przegranym podaniu było 4:1 dla Siegemund. Na coraz bardziej niekorzystny wynik nałożyły się również problemy zdrowotne, a prawdopodobnie również awantura, do jakiej doszło w czwartym gemie.