Świątek straciła numer jeden, już teraz. Absurdalna sytuacja, Sabalenka na szczycie WTA

Aryna Sabalenka "przyklepała" sobie powrót na pierwsze miejsce w kobiecym rankingu podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan po tym, jak awansowała do ćwierćfinału, pokonując Julię Putincewą. Stało się jasne, że przed WTA Finals zmieni na fotelu liderki Igę Świątek, która nie występuje w rozgrywkach od zakończenia US Open. Do roszady miało dojść 28 października. To właśnie wtedy powinny zostać odjęte punkty za ubiegłoroczne WTA Finals , gdzie Polka zdobyła 1500 pkt, a Białorusinka - 625.

Przewaga tenisistki z Mińska przed startem imprezy dla najlepszych zawodniczek sezonu miała wynosić 806 pkt . Taka była bowiem różnica pomiędzy obiema zawodniczkami w rankingu WTA Race po turnieju w Wuhan. Nic nie wskazywało, by miała ona ulec zmianie. Wszystko dlatego, że zarówno Świątek, jak i Sabalenka nie zagrają już nigdzie przed Rijadem. Okazuje się jednak, że dzisiaj do gry wkroczyły przepisy, które spowodowały spory zamęt.

Jak to możliwe, że Świątek straciła pozycję liderki na rzecz Sabalenki już teraz?

Standardowo, jak to bywa co prawie każdy poniedziałek, w nocy przeprowadzono aktualizację rankingu WTA. Kto zerknął na stronę kobiecych rozgrywek, mógł zaznać szoku. Na pierwszej pozycji nie widniała już bowiem Iga Świątek. Jej miejsce na szczycie zajęła Aryna Sabalenka. Jak to się stało, że Polka już dzisiaj straciła prowadzenie? Na to pytanie pozwala odpowiedzieć różnica w punktacji tenisistek względem tego, co było tydzień temu.