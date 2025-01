Już wiadomo, co z meczem Świątek. Doszło do zmiany, jest komunikat organizatorów

Iga Świątek rozpoczęła tegoroczne zmagania w Melbourne w dobrym stylu, od zwycięstwa z Kateriną Siniakovą 6:3, 6:4 . Przez większość spotkania nasza reprezentantka kontrolowała przebieg wydarzeń na korcie. Dobrze funkcjonował serwis, zwłaszcza w momentach, gdy trzeba było zamykać rywalizację w pierwszym i drugim secie. To był cenny test dla raszynianki, zwłaszcza, że Czeszka to wybitna deblistka i słynie z dobrego returnu.

Organizatorzy podali plan gier na czwartek. Wtedy zagrają Świątek i Hurkacz

Raszynianka rozegra tym razem swój mecz na Rod Laver Arena. Jest to znacząca zmiana, bowiem mecz pierwszej rundy rozgrywała na trzecim co do ważności obiekcie, czyli, John Cain Arena. Tym razem na tym korcie pojawi się wrocławianin. Pojedynek Iga Świątek - Rebecca Sramkova rozpocznie się o godz. 1:30 czasu polskiego. Z kolei mecz Hubert Hurkacz - Miomir Kecmanović wystartuje o 30 minut wcześniej. Tym samym starcia naszej najlepszej dwójki nałożą się na siebie i będą rozgrywane w środku nocy czasu polskiego.