Kolega Lewandowskiego wybrał zespół marzeń. Ależ wybór na środek ataku

- Ronald, musisz tu zostać - powiedział publicznie Robert Lewandowski do Araujo 12 stycznia po zwycięstwie 5:2 nad Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Jedenaście dni później FC Barcelona oficjalnie ogłosiła, że urugwajski środkowy obrońca związał się z klubem nowym kontraktem , ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Poprzednia umowa obowiązywałaby do końca sezonu 2025/26. To ważne przedłużenie, bo stoper jest jednym z kapitanów zespołu. Ma spory staż, bo do klubowej akademii trafił w sierpniu 2018 r., a do pierwszej drużyny w październiku 2020 r.

Reklama