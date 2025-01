Jeremy Sochan powrócił i zachwycił. 140 punktów San Antonio Spurs w Paryżu

- To błogosławieństwo dla nas wszystkich. Niektórzy z nas nigdy nawet nie wyjechali ze Stanów Zjednoczonych. Doświadczanie różnych kultur i oddawanie się im, jest ważne dla twojego zdrowia psychicznego. Uczysz się i doświadczasz wielu rzeczy. To niesamowite, że mogę być tutaj we Francji, a wcześniej doświadczyłem Meksyku (z Miami Heat w grudniu 2022 r. - red.) - mówił przed dwoma meczami w Paryżu Jeremy Sochan (cyt. za Eurosport.pl). W czwartek rozegrano pierwsze z dwóch starć San Antonio Spurs z Indiana Pacers.

Reklama