Kosmiczny wyczyn Igi Świątek, Polka przed Sabalenką. Przekazali to tuż po meczu

Obrończyni tytułu nie zawodzi. Aryna Sabalenka ograła w dwóch setach (6:3, 7:5) Jessicę Bouzas Maneiro i awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Na swój drugi mecz czeka za to dopiero wiceliderka rankingu WTA - Iga Świątek. Polka ściga Białorusinkę w światowym zestawieniu, lecz góruje nad nią w jednej z ciekawych statystyk, co ogłosili statystycy tuż po spotkaniu z udziałem Aryny Sabalenki.