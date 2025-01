Bez problemów nie obyło się także w środę. Deszcz kolejny raz dał się we znaki, aż czterokrotnie wymuszając przerywanie kolejnych spotkań, w tym deblowego pojedynku Magdy Linette , która w parze z Giulianą Olmos walczyła o awans do kolejnej rundy z Lucią Bronzetti i Anheliną Kalininą. W końcu trzeba było podjąć trudną decyzję. Wszystkie wstrzymane i nierozpoczęte jeszcze mecze gry podwójnej - w tym starcie Katarzyny Kawy - przełożono na kolejny dzień.

Koniec koszmaru na Australian Open? Świątek i tak nie musi się obawiać

Wszystko wskazuje jednak na to, że już niebawem organizatorzy wielkoszlemowej imprezy będą mogli spać spokojnie. A przynajmniej snu z powiek nie będzie im spędzać pogoda. Większość prognoz na kolejne dni dla Melbourne jest bowiem optymistyczna. Jeszcze w czwartek mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale mają to być już ostatnie podrygi, po których - wstępnie nawet do środy - nad kortami będzie prawie cały czas bezchmurnie. To niesie za sobą inne konsekwencje dla zawodników. W weekend i tuż po nim temperatura ma sięgać od 29 do 32 stopni Celsjusza.