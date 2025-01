Nasza gwiazda zaś w meczu o finał mierzyła się z Madison Keys, która w tej imprezie do meczu półfinałowego prezentowała bardzo dobrą dyspozycję. Jasne było, że to musi być dla Świątek trudny mecz, bo Keys jest dokładnie taką rywalką, z jakimi raszynianka grać nie lubi. Amerykanka, podobnie jak Danielle Collins, która ograła Świątek w półfinale w 2022 roku, również uwielbia grać mocno, bardzo dużo ryzykując właściwie każdym uderzeniem. Taki styl ma też Jelena Ostapenko nazywana "koszmarem Świątek".

Świątek tłumaczy porażkę z Keys. To zawiodło

W pozostałych dwóch różnicę na korzyść Keys zrobiły detale, o których Świątek opowiedziała. - Wydaje mi się, że to był mecz 50/50. Myślę, że wygrałabym go, gdybym potrafiła zdobywać łatwe punkty serwisem . Ona to doskonale robiła. Zawsze, gdy pojawiały się jakieś kłopoty, potrafiła z nich wybrnąć dzięki swojemu podaniu, ale ja dziś nie serwowałam dobrze. Myślę, że to zrobiłoby dużą różnicę. W pierwszym i trzecim secie czułam, że gram swój tenis - oceniła Polka.

Dodała także, że nie było to z jej strony tak dobre spotkanie, jak te, które rozgrywała do półfinału. - Wydaje mi się, że nie miałam takiej stuprocentowej kontroli, jak we wcześniejszych meczach. Myślę, że zagrałam dobry mecz, ale ona zagrała jeszcze lepszy. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Nie sądzę, abym mogła stwierdzić, że to było z mojej strony coś w rodzaju wielkiej klapy. Ona swoim ryzykiem nakładała na mnie wielką presję i nie czułam się tak wolna, jak we wcześniejszych meczach - dodała nasza gwiazda, która teraz będzie miała trochę czasu na odpoczynek.