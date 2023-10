Zmiany w Formule 1. Ekipy z czołówki nie będą zadowolone

Przepisy wprowadzone dwa sezony temu nie przypadły do gustu m.in. zespołowi Williamsa. W 2020 roku bowiem ekipa z Ameryki zyskała nowego właścicielka, dzięki któremu otrzymała ona środki na rozwój infrastruktury. Niestety, sięgnięcie po nie byłoby równoznaczne ze złamaniem regulaminu finansowego , co z pewnością nie spodobałoby się FIA i F1. Zaczęto więc głośno dyskutować na temat sposobów rozwiązania tego problemu.

Przedstawiciele F1 w przeciągu ostatnich miesięcy rozmawiali z przedstawicielami zespołów, jednak nie mogli oni dojść do porozumienia. Podczas gdy najsłabsze zespoły w stawce żądały wyrównania szans dla wszystkich , ekipy z czołówki dość krytycznie podchodziły do tego tematu, r ównież chcąc sobie zapewnić odpowiedni budżet, umożliwiający im rozwój infrastruktury. W takim przypadku wprowadzenie wszystkich zmian, o które prosiły poszczególne zespoły byłoby równoznaczne z podniesieniem limitu wydatków dla wszystkich. Nie rozwiązałoby to więc problemu.

To już pewne. Dodatkowe 20 mln dolarów dla najsłabszych ekip w Formule 1

Po wielu miesiącach zagwostek FIA i F1 w końcu znalazły wyjście z trudnej sytuacji. Wszystkie zespoły biorące udział w rywalizacji podzielono bowiem na trzy dywizje w oparciu o wyniki w trzech poprzednich sezonach (2020, 2021 i 2022). Ekipy z pierwszej dywizji , a więc Red Bull Racing, Ferrari i Mercedes, do końca 2024 roku na rozwój infrastruktury przeznaczyć będą mogły 51 mln dolarów. Zespoły ze środkowej dywizji (McLaren, Alpine i Aston Martin) będą miały możliwość wykorzystać budżet w wysokości 58 mln dolarów. W przypadku najsłabszym ekipy, a więc Alfa Romeo, Williams, Haas i Alpha Tauri , dostępny budżet wynosić będzie 65 mln dolarów . Jest to więc o 20 mln dolarów więcej, niż ustalono w pierwotnych założeniach.

To dobre wieści. Współpraca wszystkich zespołów sprawiła, że odblokowaliśmy dla siebie dodatkowe 20 mln dolarów. Dyskusje trwały od lutego, ale dały efekt. Może nie jest to 100 mln dolarów, których oczekiwałem, ale na pewno zrobiliśmy krok we właściwym kierunku

Zmiany te nie podobają się natomiast Fredericowi Vasseurowi, a więc szefowi Ferrari. "Zawsze, gdy zapytasz inżynierów o to, czy chcą wydawać więcej, to odpowiedzą twierdząco. To proces, który nie ma końca. Już kilka razy otwieraliśmy drzwi do poluzowania przepisów finansowych i robi się to bardzo niebezpieczne" - stwiedził.