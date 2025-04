Wpadka Polek na koniec pierwszej połowy

Polki miały bardzo dużą przewagę przez całą pierwszą połowę, a mimo to do jej końca nie potrafiły utrzymać jednobramkowego prowadzenia. Sofija Krajsumović bardzo dobrze wykorzystała podanie od swojej koleżanki z drużyny i pokonała bezradną Kingę Szemik bardzo dobrym wykończeniem. Od tej pory mieliśmy remis, co było nie lada sensacją.