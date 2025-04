UEFA ogłasza, Mbappe nie uniknie kary. W Madrycie wybuchła potężna burza

Mocno namęczył się Real Madryt , żeby awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na Metropolitano "Królewscy" zostali stłamszeni przez Atletico, które już w 1. minucie wyrównało stan rywalizacji w dwumeczu za sprawą gola Conora Gallaghera. W regulaminowym czasie więcej bramek nie padło, a o awansie przesądził konkurs rzutów karnych.

W nim celniej strzelali podopieczni Carlo Ancelottiego i to oni awansowali do ćwierćfinału, kosztem rywala zza miedzy. Radość z awansu zawsze jest wielka, ale potęgował ją dodatkowo fakt pokonania odwiecznego rywala. Do tego stopnia, że niektórzy zawodnicy kompletnie zatracili się w świętowaniu. Dość powiedzieć, że hamulce puścił kompletnie.