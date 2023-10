Tak wyglądał najszybszy pitstop w historii F1. Dokonali niemożliwego

W zakończonym kilkanaście godzin temu wyścigu o Grand Prix Kataru działo się co niemiara . Na torze panował momentami istny chaos, który spowodowany był wymuszeniem na wszystkich zawodnikach aż trzech pitstopów. To efekt niepokojącej pracy ogumienia w poprzedzających główne zmagania innych sesjach. Po szczegółowej analizie Pirelli okazało się, że dłuższy stint niż ten trwający osiemnaście okrążeń groził nagłym przebiciem opony, a co za tym idzie możliwością uczestniczenia w groźnej kraksie.

Z powodu wyjątkowych zmian w regulaminie, częściej niż zazwyczaj kamery telewizyjne były skierowane na mechaników, którzy między sobą walczyli o jak najlepszy czas pitstopu. O dziwo fenomenalnie robiło to między innymi Ferrari. Włochów w pewnym momencie przyćmił jednak zespół McLarena. Stajnia z Woking dokonała czegoś niesamowitego, co zostanie zapamiętane na długie lata, ponieważ obsłużyła Lando Norrisa w rekordowym czasie 1,8 sekundy. Do końca wyścigu już nikt nawet nie potrafił zbliżyć się do tego fantastycznego wyniku.