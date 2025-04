Wielki sukces Polaka, pokonał triumfatora turnieju ATP. Zagra o największy finał w karierze

Kamil Majchrzak walczy o cenne punkty do rankingu ATP, które pozwolą mu powrócić po kilku latach do czołowej "100" męskiego zestawienia. Spory krok w tym kierunku pozwoliły mu wykonać rezultaty osiągane w tym tygodniu podczas zmagań rangi "250" w Marrakeszu. Polak przeszedł przez dwustopniowe eliminacje, a później odniósł pierwsze od 30 miesięcy zwycięstwo w głównej drabince turnieju ATP Tour. 29-latek nie poprzestał na wyeliminowaniu rozstawionego z "6" Jaume Munara. Później odprawił Jespera de Jonga , wracając w kapitalnym stylu ze stanu 2:5 w pierwszym secie.

Rywalizacja o półfinał marokańskiej imprezy przyniosła batalię z turniejową "3". Przeciwnikiem Majchrzaka okazał się Alexandre Muller, notowany aktualnie na 41. miejscu w rankingu. Reprezentant Francji osiąga bardzo dobre wyniki w tym sezonie. 5 stycznia zdobył swoje premierowe trofeum w głównym cyklu ATP , pokonując w finale "250" w Hongkongu Keia Nishikoriego. Później dotarł do decydującego starcia podczas "500" w Rio de Janeiro, ale tam musiał uznać wyższość Sebastiana Baeza. Zawodnik Trójkolorowych był zatem faworytem spotkania o najlepszą "4" w Marrakeszu. Kamil nie miał jednak nic do stracenia, znów mógł tylko i wyłącznie zyskać.

Kamil Majchrzak w półfinale ATP 250 w Marrakeszu. Piękny sen Polaka trwa

Mecz rozpoczął się od serwisu Mullera. Francuz utrzymał podanie do 30, później Majchrzak zrobił to samo, tyle że bez straty punktu. Trzeci gem przyniósł pierwszego break pointa na korzyść naszego tenisista. Polak bardzo dobrze returnował i wykorzystał już premierową okazję na przełamanie. Podrażniony Alexandre natychmiast ruszył do odrabiania straty. Przy drugiej szansie wymusił błąd na Kamilu i doprowadził do stanu 2:2.