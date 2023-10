Wyścig zamienił się w koszmar. Kierowcy byli na skraju omdlenia

Długo nie mogli dojść do siebie. Lekarze mieli ręce pełne roboty

Sił na nieco ponad czterdzieści kółek wystarczyło debiutantowi w stawce, czyli Logantowi Sargeantowi. Amerykanin co jakiś czas zgłaszał inżynierowi złe samopoczucie, aż wreszcie totalnie osłabiony zjechał do alei serwisowej. Wcześniej stracił orientację i na moment wywołał żółtą flagę, prawie zatrzymując się na torze. - Zaopiekujemy się tobą, wycofanie się to żaden wstyd - namawiał go do wcześniej szef ekipy, James Vowles aż wreszcie zawodnik przystał na jego propozycję.