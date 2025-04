Wielka afera po decyzji Marciniaka. W Hiszpanii wybuchła "bomba". Grzmią o świadomym oszustwie

Real wygrał derbowy madrycki dwumecz z Atletico w Lidze Mistrzów i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z Arsenalem . Podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali "Rojiblancos" dopiero po serii rzutów karnych. W jej trakcie Szymon Marciniak postanowił (po konsultacji z wozem VAR) nie uznać bramki Juliana Alvareza . Uznano bowiem, że Argentyńczyk dwa razy dotknął piłki, co nie jest zgodne z przepisami.

Kibice Atletico nie dają za wygraną. Oskarżają UEFA o sfałszowanie dowodów

Choć UEFA wydała oficjalne oświadczenie z oceną, że decyzja Szymona Marciniaka była słuszna i dodała do tego wpisu materiał wideo mający to udowodnić, część kibiców nie była przekonana co do jego... autentyczności.