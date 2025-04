Nowe wieści ws. stanu zdrowia mistrza świata. Słowa żony chwytają za serce

W ubiegłą niedzielę Tai Woffinden uległ poważnemu wypadkowi w Krośnie. Trzykrotny mistrz świata z licznymi złamaniami został przetransportowany helikopterem do szpitala. W tej chwili nikt nie myśli o tym, żeby Woffinden wrócił do sportu, tylko do normalnego funkcjonowania. Brytyjczyk został dziś wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. - Chcemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy odegrali rolę w ratowaniu Taia - pisze Faye, żona 32-latka, publikując wzruszające oświadczenie.