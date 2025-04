Wraca drażliwy temat z Rybakiną. Wystarczyło jedno zdjęcie. "Lepiej skasować"

Stefano Vukov co prawda nie pełni oficjalnej roli, ponieważ otrzymał zakaz, ale za to komunikuje się z Jeleną Rybakiną za pomocą łączników. Ponadto normalnie trenuje z nią za zamkniętymi drzwiami. Tenisistka natomiast nie widzi w tym większego problemu. Ba, do dziś czuje żal do WTA za taką, a nie inną reakcję. " Jestem rozczarowana sytuacją i tym, jak przebiegał proces " - powiedziała krótko w połowie lutego. Zupełnie inne stanowisko zajęły jej koleżanki po fachu.

Rybakina nadal współpracuje z Vukovem. A kibice nie wytrzymują, apelują o zawieszenie

Niektórzy użytkownicy apelują nawet do WTA o zawieszenie Kazaszki. "Robi mi się nie dobrze, kiedy go widzę", "Dlaczego?", "Lepiej to skasować", "Do zobaczenia czołowa dziesiątko. To zrujnuje jej karierę" - czytamy w komentarzach pod wpisem użytkownika "Sebastien G". Ostatnia opinia nie wzięła się znikąd. 25-latka notuje fatalny początek sezonu. Jeżeli nagle nie poprawi poziomu, to prędzej czy później wypadnie z elitarnego grona.