Drugi rok z rzędu tłumy zjawiły się w centralnym porcie żużlowym w Łodzi. Choć organizatorom nie udało się powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku, to na trybunach Moto Areny zasiadło około 9 tysięcy kibiców. To przepaść w porównaniu do ilości, która ma miejsce w trakcie zmagań ligowych H.Skrzydlewska Orła.