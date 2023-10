Ależ gratka dla fanów Formuły 1. Bolid Lewisa Hamiltona trafił na aukcję

Lewis Hamilton uznawany jest za jednego z najlepszych kierowców wyścigowych w historii . Brytyjczyk jest współrekordzistą (wraz z Michaelem Schumacherem), jeśli chodzi o liczbę zdobytych tytułów mistrza świata Formuły 1 . Na swoim koncie ma bowiem siedem triumfów . W F1 Lewis Hamilton zadebiutował w sezonie 2007, wówczas jeździł w barwach McLarena. W 2013 roku przeszedł jednak do Mercedesa, z którym związany jest do tej pory.

W sezonie 2013 Lewis Hamilton mierzył się z wieloma problemami na arenach międzynarodowych. Udało mu się jednak wygrać jeden wyścig - Grand Prix Węgier. Wówczas Brytyjczyk siedział za kierownicą modelu Mercedes-AMG PETRONAS F1 W04. Po dziesięciu latach od pamiętnego triumfu Hamiltona na torze Hungaroring bolid, w którym utytułowany kierowca sięgnął wówczas po trofeum, został wystawiony na sprzedaż. Szczęśliwiec który zechce kupić to "cacko", będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni. Cena za bolid Lewisa Hamiltona może bowiem zaskoczyć nawet najbardziej zamożnych fanów Formuły 1.

Bolid Lewisa Hamiltona wystawiony na sprzedaż. Astronomiczne kwoty

Mercedes-AMG PETRONAS F1 W04 2013 to nie byle jaki samochód. To bowiem maszyna, która zapewniła Lewisowi Hamiltonowi inauguracyjne zwycięstwo dla Mercedesa w pierwszym roku jego siedzenia na fotelu tego zespołu. Być może, co jest nawet ważniejsze, maszyna ta zasygnalizowała początek przełomowej ery, która miała dominować sport na długie lata i zapewni Hamiltonowi status prawdziwej legendy. (...) Jak głosi plotka, nieżyjący już wielki Niki Lauda odegrał decydującą rolę w przekonaniu młodego Lewisa Hamiltona do śmiałego przejścia do zespołu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team - decyzja, w którą wielu wówczas wątpiło. Pierwsze zwycięstwo Hamiltona w tym właśnie samochodzie zmieniło wszystko. Teraz, po raz pierwszy w historii, W04 zostanie wystawiony na aukcji publicznej 17 listopada w ramach oficjalnej aukcji prowadzonej przez RM Sotheby’s i Wynn Las Vegas

Jak donosi brytyjski "The Sun", szacowana cena bolidu utytułowanego kierowcy wynosi od 8,2 do nawet 12,3 mln funtów (od około 43,6 do 65,4 mln złotych). Kwoty te nie powinny jednak nikogo dziwić. Jest to bowiem bolid należący do rekordzisty świata, jeśli chodzi o liczbę wygranych wyścigów Formuły 1. Na najwyższym stopniu podium Brytyjczyk stanął 12 razy w barwach McLaren i 82 razy jako kierowca Mercedesa. Łącznie są to więc 103 triumfy.