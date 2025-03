Gwiazdor F1 zakochany po uszy. Jego wybranka także odnosi sukcesy w sporcie

Rywalizacja w ramach 75. edycji mistrzostw świata Formuły 1 powoli nabiera tempa. Za nami wyścigi o Grand Prix Australii, w którym triumfował Lando Norris oraz wyścig o Grand Prix Chin, w którym górą był Oscar Piastri . To właśnie McLaren prowadzi obecnie w klasyfikacji konstruktorów, wyprzedzając Mercedesa o 21 punktów. Zaskakująco słabo spisuje się Ferrari. Lewis Hamliton co prawda wygrał sobotni sprint w Chinach, jednak on i Charles Leclerc - podobnie jak Pierre Gasly z Alpine - zostali zdyskwalifikowani z niedzielnego wyścigu , co pozwoliło Williamsowi wyprzedzić ich w rankingu najlepszych ekip.

Niedzielny wyścig do udanych zaliczyć może Alexander Albon . Kierowca Williamsa przez cały weekend radził sobie bardzo dobrze, a ostatniego dnia rywalizacji na torze Shanghai International Circuit udowodnił, że nie odda Carlosowi Sainzowi miana lidera zespołu tak łatwo. Zajął on bowiem ostatecznie siódme miejsce, wyprzedzając Hiszpana, który uplasował się finalnie na ostatniej punktowanej pozycji.

To ona skradła serce Alexandra Albona. Kim jest Lily Muni He?

To właśnie miłość do sportu połączyła Alexandra Albona i Lily Muni He. "On zaczął interesować się golfem, gdy ja zaczęłam interesować się jego sportem" - przyznała kilka lat temu Chinka. W jednym w wywiadów jej ukochany zdradził natomiast, że on i jego wybranka wspierają się w odnoszeniu sportowych sukcesów. "Rozumiemy się i wspieramy, przechodząc przez wzloty i upadki kariery sportowej" - ujawnił.