Polska siatkarka blisko rekordu. 20 punktów, show w walce o finał

Siatkówka. Kapitalny mecz Agnieszki Korneluk, DevelopRes Rzeszów bliżej finału

Drużyna z Rzeszowa w tym sezonie zdobyła już TAURON Puchar Polski i dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, ale to nie uchroniło przed zwolnieniem trenera Michala Maska. Zastąpił go Stephane Antiga, który opuścił Rzeszów przed startem sezonu na rzecz pracy we Włoszech. Wrócił prawdopodobnie tylko do końca sezonu, ale chce w końcu poprowadzić DevelopRes do upragnionego mistrzostwa Polski. Zespół cztery ostatnie sezony kończył na drugim miejscu.