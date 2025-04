Niezależnie od końcowego rezultatu spotkanie w ćwierćfinale WTA 250 w Bogocie, Katarzyna Kawa już osiągnęła bardzo istotny cel. Dotarcie do najlepszej "8" kolumbijskich zmagań zagwarantowało jej powrót do TOP 200 rankingu w notowaniu, które ukaże się 7 kwietnia. Taka pozycja w zasadzie przypieczętowała jej start w eliminacjach Roland Garros. Droga do osiągnięcia tego celu nie była jednak łatwa. W dwóch spotkaniach kwalifikacyjnych spędziła na korcie ponad 7 godzin. Później przyszło łatwe zwycięstwo z reprezentantką gospodarzy, ale batalia o miejsce w najlepszej "8" dostarczyła kolejny thriller. 32-latka musiała bronić meczbola w potyczce z Laurą Pigossi, ale ostatecznie wygrała 1:6, 7:6(5), 6:3. Reklama

Dzięki temu zawodniczka z Krynicy-Zdroju wykreowała sobie szansę na awans do półfinału. W nocnej batalii z piątku na sobotę czasu polskiego przyszło jej się zmierzyć z turniejową "1" - Marie Bouzkovą. Tak się składa, że obie miały stworzyć duet w deblowych zmaganiach, ale we czwartek pojawiła się informacja o rezygnacji z wspólnego występu ze względu na problemy zdrowotne Polki. W związku z tym mogły się przygotować do bezpośredniej rywalizacji o miejsce w najlepszej "4". W roli faworytki występowała oczywiście Czeszka, plasująca się obecnie na 51. miejscu w rankingu - o 172 lokaty wyżej od naszej tenisistki. Reprezentantka południowych sąsiadów pokonała w ubiegłym sezonie m.in. Arynę Sabalenkę. To najlepiej obrazowało, z czym przyjdzie się zmierzyć 32-latce.

Trzysetowe starcie Katarzyna Kawa - Marie Bouzkova o półfinał WTA 250 w Bogocie

Już początek spotkania zwiastował, że turniejowa "1" nie będzie miała łatwo. W gemie otwarcia obserwowaliśmy stan równowagi, ale ostatecznie obyło się bez break pointów. Czeszka utrzymała swoje podanie za czwartą szansą i wyszła na prowadzenie. Po chwili je powiększyła, przełamując do 15. W następnych minutach Bouzkova miała dwie okazje na 3:0, a mimo to nie zdołała powiększyć przewagi do trzech "oczek". Na koniec rozdania Marie popełniła podwójny błąd serwisowy i w ten sposób Katarzyna otworzyła swoje konto. Reklama

W trakcie czwartego gema Polka prowadziła 30-15, ale kolejne trzy akcje powędrowały na stronę rywalki - ostatnia po podwójnym błędzie serwisowym. Potem Bouzkova miała piłkę na 4:1, jednak znów nie potrafiła postawić "kropki nad i". Tym razem Kawa całkowicie zniwelowała różnicę, a podczas siódmego rozdania pojawiła się nawet szansa na 4:3 dla Polki. Także w kolejnych gemach obserwowaliśmy break pointy, ale ciągle to serwujące przechylały szalę na swoją korzyść. Przy stanie 5:4 dla Marie, nastąpiła przerwa medyczna na prośbę naszej reprezentantki. Problem dotyczył prawego uda. Intensywna rywalizacja dawała się we znaki. Panie potrzebowały aż godziny na to, by rozegrać dziewięć gemów. Na dodatek Polka miała w nogach intensywne mecze w poprzednich fazach turnieju.

Po interwencji udzielonej poza kortem, Katarzyna wróciła do gry z obandażowanym udem i od razu znalazła się pod presją. Musiała utrzymać serwis, by pozostać w grze po zwycięstwo w secie. Zawodniczka z Krynicy-Zdroju poradziła sobie z tym faktem bez większych problemów, tracąc zaledwie jeden punkt. Po chwili to samo uczyniła rywalka. 32-latka ponownie znalazła się w trudnym położeniu i tym razem nie dała rady. Czeszka dopięła swego i zakończyła partię jeszcze przed potencjalnym tie-breakiem, wygrywając 7:5 po ponad 75 minutach walki. Reklama

Mimo wszelkich przeciwności, Kawa nie zamierzała się poddawać. Ruszyła z brawurą od początku drugiego seta i po kapitalnej akcji wywalczyła na "dzień dobry" przełamanie. Po chwili pojawiła się okazja dla Czeszki na natychmiastowe odrobienie straty, ale Katarzyna oddaliła zagrożenie i podwyższyła prowadzenie. W następnych minutach udało się je powiększyć. Bouzkova zanotowała kryzys, a Polka doskonale z tego korzystała. W pewnym momencie było już 4:0 30-0 dla 32-latki, przy serwisie reprezentantki naszych południowych sąsiadów.

Marie zerwała się do walki, zgarnęła cztery akcje z rzędu i zdobyła premierowe "oczko" na swoje konto. Nie zrobiło to jednak większego wrażenia na naszej tenisistce. Kawa odpowiedziała w kapitalnym stylu - najpierw powróciła do czterech gemów przewagi po utrzymaniu swojego podania, a po chwili zakończyła partię już przy serwisie rywalki. Ostatecznie Katarzyna triumfowała w drugiej odsłonie 6:1, a to oznaczało dodatkowe emocje w batalii o półfinał w Bogocie.

Trzeci set rozpoczynał się od podania Polki. Pierwsze dwie akcje trafiły na konto Bouzkovej, ale później punkty zgarniała już nasza reprezentantka. Co więcej, Kawa wygrała w sumie... 10 wymian z rzędu. Po trzech gemach objęła prowadzenie 3:0, mając przewagę jednego przełamania. Do gry zaczął wkraczać deszcz. Na szczęście nie był on na tyle intensywny, by istniała potrzeba przerwania gry. W czwartym gemie Czeszka doczekała się premierowego "oczka" na swoje konto, ale po chwili 32-latka odpowiedziała w ten sam sposób. Podczas szóstego rozdania pojawiła się mini szansa dla Polki na podwójne przełamania. Marie zdołała jednak wrócić ze stanu 15-30 i wciąż trzymała się na dystans jednego breaka. Reklama

W siódmym gemie nasza tenisistka straciła własne podanie. Przy decydującej piłce trafiła w taśmę i Bouzkova dostała szansę, by całkowicie zniwelować stratę. Prowadziła 30-0, ale od tego momentu nie wygrała ani jednego punktu. Na koniec nie trafiła po smeczu w kort, a to oznaczało, że przy stanie 5:3 Kawa serwowała po awans do półfinału. Czeszka nie pozwoliła Polce na zamknięcie pojedynku. Wywalczyła przełamanie do zera i znów miała okazję, by doprowadzić do wyrównania w trzecim secie. Zrobiło się 30-15 dla Katarzyny, 32-latka była o dwie piłki od awansu. Zaryzykowała przy returnie drugiego podania i posłała bekhend o kilkadziesiąt centymetrów poza linię końcową. Potem Marie dwukrotnie skorzystała z dobrego serwisu i doszło do stanu 5:5.

Emocje sięgały zenitu, panie fundowały sobie wymiany na wyniszczenie. Nasza tenisistka starała się przejmować inicjatywę, a Bouzkovej zależało na utrzymywaniu piłki w grze. Jedenasty gem trafił na konto Polki. Od stanu 30-30 wygrała dwie akcje - jedna na własnych warunkach, a przy drugiej miała sporo szczęścia. Piłka po defensywnym odegraniu przetoczyła się jakimś cudem na drugą stronę po odbiciu od taśmy, bez możliwości odbioru przez rywalkę. Reklama

Kawa miała już zatem zagwarantowany co najmniej tie-break. Presja przeszła na stronę przeciwniczki. Tym razem Czeszka nie poradziła sobie z wyzwaniem. Popełniła sporo błędów, w tym ten najważniejszy - podwójny przy serwisie przy piłce meczowej. Sensacja stała się faktem - Katarzyna wygrała 5:7, 6:1, 7:5. O finał WTA 250 w Bogocie powalczy z Julietą Pareją lub Leolią Jeanjean. Ponadto w rankingu LIVE 32-latka awansowała już na 172. miejsce.

