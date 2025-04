Pożary na torze i potężny wypadek. Szokujące sceny przed GP Japonii

Pierwsze dwa wyścigi nowego sezonu Formuły 1 padły łupem McLarena. Na inaugurację w Australii wygrał Lando Norris, a tydzień później podczas GP Chin najlepszy okazał się Oscar Piastri. Świetnie sezon zaczął także George Russel, który dwukrotnie zajmował trzecie miejsca. Teraz rywalizacja przeniosła się do Japonii na słynny tor Suzuka. Z wielkimi apetytami do tego weekendu z pewnością podchodzą Charles Leclerc i Lewis Hamilton, ponieważ obaj kierowcy Ferrari zostali po wyścigu w Chinach zdyskwalifikowani z powodu niedotrzymania masy minimalnej. Z kolei najważniejszą zmianą przed zmaganiami na Suzuce było zastąpienie Liama Lawsona przez Yukiego Tsunodę z Racing Bulls jako partnera Maxa Verstappena w Red Bullu, z kolei Australijczyk powędrował w przeciwnym kierunku.

Lando Norris najszybszy na pierwszym treningu. Udany debiut Tsunody przed GP Japonii

Dla Yukiego Tsunody to bardzo ważny weekend nie tylko ze względu na przenosiny do Red Bulla. Japończyk debiutuje bowiem w nowym zespole przed własną publicznością. W pierwszym treningu wypadł całkiem obiecująco, ponieważ zajął szóstą pozycję, tuż za Maxem Vestappenem.

Wygrał Lando Norris, który potwierdził, że w tym sezonie znakomicie czuje się za kierownicą swojego McLarena. Drugi był jego rodak George Russel. Kierowca Mercedesa stracił do zwycięzcy 0,163 s., po raz kolejny pokazując, iż na starcie tegorocznej rywalizacji nie tylko plasuje się w czołówce, ale jeździ bardzo równo. Trzecie i czwarte miejsca przypadł kierowcom Ferrari. Trzeci był Charles Leclerc, a czwarty Lewis Hamilton. Różnica między nimi wyniosła tylko 0,096 s.

Dwa pożary na Suzce i poważny wypadek Doohana. Piastri wygrywa drugi trening

O ile pierwszy trening przebiegł dosyć spokojnie i bez większych ekscesów, o tyle w drugim doszło już do dwóch incydentów. Najpierw do tego znacznie poważniejszego z udziałem Jacka Doohana. Kierowca Alpine otworzył DRS na pierwszym zakręci i stracił panowanie nad bolidem, przez co przy ogromnej prędkości i mimo pułapki żwirowej z ogromną prędkością uderzył w bandę. Uderzenie było na tyle mocny, że debiutujący w tym sezonie Australijczyk miał problemy z utrzymaniem równowagi, z czym pomagali mu medycy z samochodu bezpieczeństwa. Ewidentnie w tym zakręcie kierowca Alipne pojechał zbyt agresywnie.