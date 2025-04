Głośny debiut i świetne 45 minut. Zwrot akcji w Mielcu, Cracovia uratowana

Już bez Janusza Niedźwiedzia, za to z Ivanem Djurdeviciem za sterami Stal Mielec przystąpiła w piątek do rywalizacji z Cracovią. "Pasy" miały za sobą serię nierównych meczów, ale daleko im było do problemów, z jakimi zmaga się rywal. Stal notowała serię sześciu meczów bez zwycięstwa i zjechała przez to aż do strefy spadkowej.